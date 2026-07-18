Στο σφυρί μια σπάνια Porsche 911 Carrera RSR με 10 χιλιόμετρα - πόσο κοστίζει;
Στο σφυρί μια σπάνια Porsche 911 Carrera RSR με 10 χιλιόμετρα - πόσο κοστίζει;
Μία 911 Carrera RSR με χιλιόμετρα… αντιπροσωπείας βγαίνει σε δημοπρασία και η τιμή της θα είναι αντίστοιχη της σπανιότητάς της.
Η συγκεκριμένη 911 Carrera RSR 3.8 είναι μία από τις μόλις 51 μονάδες που κατασκεύασε η Porsche, βασισμένες στη γενιά 964, με σκοπό την ομολογκασιόν για αγωνιστική χρήση.
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