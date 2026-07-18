Στο σφυρί μια σπάνια Porsche 911 Carrera RSR με 10 χιλιόμετρα - πόσο κοστίζει;

Μία 911 Carrera RSR με χιλιόμετρα… αντιπροσωπείας βγαίνει σε δημοπρασία και η τιμή της θα είναι αντίστοιχη της σπανιότητάς της.