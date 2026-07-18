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Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Εστάλη 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Αυτά είναι τα καλύτερα ηλεκτρικά στην Ευρώπη
NEWSAUTO.GR

Αυτά είναι τα καλύτερα ηλεκτρικά στην Ευρώπη

Μία εκτενής δοκιμή στην Ιταλία αποκάλυψε ανά κατηγορία ποια είναι τα κορυφαία ηλεκτρικά που πωλούνται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.

Αυτά είναι τα καλύτερα ηλεκτρικά στην Ευρώπη
Οι εργαστηριακές μετρήσεις αυτονομίας κατά το πρότυπο WLTP αποτελούν έναν χρήσιμο οδηγό, όμως σπάνια αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις πραγματικές συνθήκες χρήσης.

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