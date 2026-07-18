Δοκιμάζουμε πρώτοι στην Ελλάδα το 300άρι scooter της Phelon & Moore - Πόσο κοστίζει;
Δοκιμάζουμε πρώτοι στην Ελλάδα το 300άρι scooter της Phelon & Moore - Πόσο κοστίζει;
Η ιστορική Phelon & Moore έχει από το 2022 επιστρέψει στο «παιχνίδι» των δύο τροχών. Και εμείς έχουμε την ευκαιρία να οδηγούμε πρώτοι στην Ελλάδα το 300άρι scooter της, το οποίο δείχνει τον δρόμο που η μάρκα έχει χαράξει στη νέα της εποχή.
Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την πλούσια ιστορία της Phelon & Moore με ένα όμορφο παραμύθι. Ιδρύθηκε το μακρινό 1904 από τους Τζο Κάρβερ Φέλον και Ρίτσαρντ Μουρ και επί περίπου 63 χρόνια αποτελούσε σήμα κατατεθέν στον κόσμο της μοτοσυκλέτας.
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