Δοκιμάζουμε πρώτοι στην Ελλάδα το 300άρι scooter της Phelon & Moore - Πόσο κοστίζει;

Η ιστορική Phelon & Moore έχει από το 2022 επιστρέψει στο «παιχνίδι» των δύο τροχών. Και εμείς έχουμε την ευκαιρία να οδηγούμε πρώτοι στην Ελλάδα το 300άρι scooter της, το οποίο δείχνει τον δρόμο που η μάρκα έχει χαράξει στη νέα της εποχή.

