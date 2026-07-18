Το νέο απίθανο Honda Prelude έρχεται Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
Το νέο Prelude θα πραγματοποιήσει την επίσημη πρεμιέρα του στην Ελλάδα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στις 5 Σεπτεμβρίου, στο περίπτερο της Honda, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός ιστορικού ονόματος της ιαπωνικής μάρκας.
Το νέο Prelude θα πραγματοποιήσει την επίσημη πρεμιέρα του στην Ελλάδα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στις 5 Σεπτεμβρίου, στο περίπτερο της Honda, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός ιστορικού ονόματος της ιαπωνικής μάρκας.
Η Honda επαναφέρει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ιστορίας της, παρουσιάζοντας το νέο Prelude ως ένα σύγχρονο υβριδικό κουπέ που δίνει έμφαση τόσο στην αποδοτικότητα όσο και στην οδηγική απόλαυση. Το μοντέλο υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αξιοποιώντας την εξελιγμένη τεχνολογία e:HEV, χωρίς να απαιτείται φόρτιση από εξωτερική πηγή.
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