ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Το «αντίο» του Ανδρέα, οι δύο νέοι… Χριστοφορίδηδες και το σέξι τελευταίο πεντάμηνο
ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Το «αντίο» του Ανδρέα, οι δύο νέοι… Χριστοφορίδηδες και το σέξι τελευταίο πεντάμηνο
«Όποιος γεννήθηκε για πρωταγωνιστής, ασφυκτιά στον ρόλο του θεατή.»_ΤΤ
UPD:
Είχαμε πει ότι η «Πίσω Κίνηση» θα κάνει κι αυτή τις καλοκαιρινές της διακοπές. Είχαμε όμως βάλει έναν αστερίσκο. Αν προέκυπτε κάτι πραγματικά σημαντικό για την αγορά, θα επιστρέφαμε εκτάκτως. Και τελικά δεν χρειάστηκε να περιμένουμε πολύ. Το… μπαμ που σας έλεγα στην προηγούμενη.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα