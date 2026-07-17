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ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Το «αντίο» του Ανδρέα, οι δύο νέοι… Χριστοφορίδηδες και το σέξι τελευταίο πεντάμηνο
NEWSAUTO.GR

ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Το «αντίο» του Ανδρέα, οι δύο νέοι… Χριστοφορίδηδες και το σέξι τελευταίο πεντάμηνο

«Όποιος γεννήθηκε για πρωταγωνιστής, ασφυκτιά στον ρόλο του θεατή.»_ΤΤ

ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Το «αντίο» του Ανδρέα, οι δύο νέοι… Χριστοφορίδηδες και το σέξι τελευταίο πεντάμηνο
UPD:

Είχαμε πει ότι η «Πίσω Κίνηση» θα κάνει κι αυτή τις καλοκαιρινές της διακοπές. Είχαμε όμως βάλει έναν αστερίσκο. Αν προέκυπτε κάτι πραγματικά σημαντικό για την αγορά, θα επιστρέφαμε εκτάκτως. Και τελικά δεν χρειάστηκε να περιμένουμε πολύ. Το… μπαμ που σας έλεγα στην προηγούμενη.

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UPD:
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