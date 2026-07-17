Το νέο κουπέ SUV της XPeng, θα έρθει και στην Ελλάδα
Το νέο κουπέ SUV της XPeng, θα έρθει και στην Ελλάδα
Όπως σας έχει ενημερώσει το newsauto από τις αρχές Ιουλίου, το καινούριο κουπέ SUV της XPeng με έως 520 χλμ. αυτονομίας και έως 387 ίππους, έρχεται και στην ελληνική αγορά, για να κερδίσει καθιερωμένους «παίκτες». Πού θα κυμανθεί η τιμή του στη χώρα μας;
UPD:
Η XPeng παρουσίασε στο Μόναχο το νέο L03 στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Physical AI for All – XPENG Brand Day – New Product Launch».
UPD:
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