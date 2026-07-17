Αλλάζουν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πιο συχνά από όσο εμείς κινητά τηλέφωνα
Αλλάζουν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πιο συχνά από όσο εμείς κινητά τηλέφωνα
Εννέα στα 10 ηλεκτρικά στην Κίνα κυκλοφορούν στους δρόμους λιγότερο από δύο χρόνια και αντικαθίστανται γρήγορα από τους ιδιοκτήτες.
UPD:
Η κινεζική αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων εξελίσσεται με ρυθμούς που δεν συναντώνται σε καμία άλλη χώρα.
UPD:
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