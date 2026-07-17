Αλλάζουν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πιο συχνά από όσο εμείς κινητά τηλέφωνα

Εννέα στα 10 ηλεκτρικά στην Κίνα κυκλοφορούν στους δρόμους λιγότερο από δύο χρόνια και αντικαθίστανται γρήγορα από τους ιδιοκτήτες.