Ποια είναι η καλύτερη ηλιοπροστασία για το αυτοκίνητο;
Ποια είναι η καλύτερη ηλιοπροστασία για το αυτοκίνητο;
Αν αφήσεις το αυτοκίνητο κάτω από τον ήλιο για 90 λεπτά, η θερμοκρασία στο εσωτερικό φτάνει τους 60 βαθμούς, ενώ το τιμόνι αγγίζει τους 70. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να μην γίνει η καμπίνα… φούρνος;
Το ελληνικό καλοκαίρι είναι γνωστό για τη μεγάλη ηλιοφάνεια και τις αυξημένες θερμοκρασίες που επικρατούν. Μπορεί η ζέστη να είναι ωραία όταν πας για μπάνιο, όμως το αυτοκίνητο που μένει σταθμευμένο κάτω από τον ήλιο πραγματικά δεινοπαθεί.
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