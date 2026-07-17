Ποια είναι η καλύτερη ηλιοπροστασία για το αυτοκίνητο;

Το ελληνικό καλοκαίρι είναι γνωστό για τη μεγάλη ηλιοφάνεια και τις αυξημένες θερμοκρασίες που επικρατούν. Μπορεί η ζέστη να είναι ωραία όταν πας για μπάνιο, όμως το αυτοκίνητο που μένει σταθμευμένο κάτω από τον ήλιο πραγματικά δεινοπαθεί.