Οι κινεζικές μάρκες ετοιμάζονται να επεκταθούν κι άλλο στην Ευρώπη
Οι κινεζικές μάρκες ετοιμάζονται να επεκταθούν κι άλλο στην Ευρώπη
Οι κινεζικές εταιρείες θέλουν διακαώς να αποκτήσουν εργοστάσια στην Ευρώπη, για να παρακάμψουν τους φόρους εισαγωγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά με νέους όρους και κανόνες για τις ξένες επενδύσεις και τα «made in Europe» αυτοκίνητα.
Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να βρουν εργοστάσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν τεθούν σε ισχύ οι επιπλέον δασμοί που θα κάνουν τις συγκεκριμένες επενδύσεις ακόμα πιο δύσκολες και ακριβές.
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