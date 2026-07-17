Οι κινεζικές μάρκες ετοιμάζονται να επεκταθούν κι άλλο στην Ευρώπη

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να βρουν εργοστάσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν τεθούν σε ισχύ οι επιπλέον δασμοί που θα κάνουν τις συγκεκριμένες επενδύσεις ακόμα πιο δύσκολες και ακριβές.

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