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Θα περάσει η Ferrari την Mercedes το Σαββατοκύριακο;
NEWSAUTO.GR

Θα περάσει η Ferrari την Mercedes το Σαββατοκύριακο;

Η Ferrari, έπειτα από την δεύτερη φετινή της νίκη στο Σίλβερστοουν, πηγαίνει στο Σπα-Φρανκοσαν με περισσότερες αναβαθμίσεις ώστε να προβληματίσει περαιτέρω την Mercedes. Θα τα καταφέρει;

Θα περάσει η Ferrari την Mercedes το Σαββατοκύριακο;
UPD:

Η ιταλική ομάδα θα φέρει μία αναβαθμισμένη έκδοση του ανατρεπόμενου πίσω πτερυγίου της (της περίφημης πτέρυγας Macarena) η οποία σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο θα της αποφέρει κέρδος τουλάχιστον 3 χλμ/ώρα στην λειτρουγεία ευθείας.

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UPD:
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