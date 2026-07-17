Θα περάσει η Ferrari την Mercedes το Σαββατοκύριακο;

Η ιταλική ομάδα θα φέρει μία αναβαθμισμένη έκδοση του ανατρεπόμενου πίσω πτερυγίου της (της περίφημης πτέρυγας Macarena) η οποία σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο θα της αποφέρει κέρδος τουλάχιστον 3 χλμ/ώρα στην λειτρουγεία ευθείας.

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