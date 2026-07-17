Κάνουν έκπτωση σε SUV 5.000 ευρώ...
Το premium ηλεκτρικό SUV της Zeekr αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον χάρη στη νέα προωθητική ενέργεια που μειώνει σημαντικά το κόστος απόκτησης, ενώ τα προγράμματα χρηματοδότησης και χρονομίσθωσης κάνουν το πέρασμα στην ηλεκτροκίνηση πιο εύκολο από ποτέ.
Το premium ηλεκτρικό SUV της Zeekr αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον χάρη στη νέα προωθητική ενέργεια που μειώνει σημαντικά το κόστος απόκτησης, ενώ τα προγράμματα χρηματοδότησης και χρονομίσθωσης κάνουν το πέρασμα στην ηλεκτροκίνηση πιο εύκολο από ποτέ.
Η ηλεκτροκίνηση ωριμάζει και μαζί της αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι οδηγοί επιλέγουν το επόμενο αυτοκίνητό τους. Δεν αρκεί πλέον μόνο η μεγάλη αυτονομία ή οι υψηλές επιδόσεις. Εξίσου σημαντική είναι η συνολική αξία που προσφέρει ένα μοντέλο, τόσο τη στιγμή της απόκτησης όσο και σε όλη τη διάρκεια της χρήσης του.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται να ξεχωρίσει το νέο Zeekr X, το premium ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και δυναμικό χαρακτήρα, ενώ σήμερα γίνεται ακόμη πιο ελκυστικό χάρη στη νέα προωθητική ενέργεια της Zeekr.
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