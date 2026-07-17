Το νέο «κρυφό όπλο» της Τροχαίας στους δρόμους

Οι αστυνομικές αρχές στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, επενδύουν ολοένα και περισσότερο στη χρήση οχημάτων χωρίς εμφανή διακριτικά, με στόχο τον εντοπισμό των οδηγών που θεωρούν ότι μπορούν να παρανομούν όταν δεν βλέπουν μπροστά τους ένα κλασικό αστυνομικό όχημα.

Η φιλοσοφία αυτής της μορφής αστυνόμευσης είναι απλή: αντί η παρουσία της Αστυνομίας να λειτουργεί μόνο αποτρεπτικά, επιδιώκεται η καταγραφή της πραγματικής οδηγικής συμπεριφοράς. Έτσι, οι οδηγοί που αναπτύσσουν υπερβολικές ταχύτητες, πραγματοποιούν επικίνδυνες προσπεράσεις, χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ή συμμετέχουν σε αυτοσχέδιους αγώνες εντοπίζονται χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι παρακολουθούνται.

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Η πρακτική αυτή δεν είναι καινούργια στην Ελλάδα. Εδώ και αρκετά χρόνια η Τροχαία αξιοποιεί οχήματα χωρίς εμφανείς επιγραφές σε εθνικούς δρόμους και σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς ισχυρά SUV και άλλα συμβατικά αυτοκίνητα για ελέγχους στον Βόρειο Οδικό Άξονα...





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