Η Citroen στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων, στη χώρα μας

Ένα μοντέλο της Citroen είναι ένα ξεχωριστό όχημα και μια αξιοπρόσεκτη παρουσία στον δρόμο. Αυτό φαίνεται να σκέφτονται οι αγοραστές των αυτοκινήτων στη χώρα μας και να μετατρέπουν την πρόθεσή τους σε πράξη.

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