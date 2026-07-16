Η Citroen στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων, στη χώρα μας
NEWSAUTO.GR

Η Citroen στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων, στη χώρα μας

Η εμπορική πορεία της Citroen είναι διαρκώς ανοδική και στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία πωλήσεων.

Η Citroen στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων, στη χώρα μας
UPD:

Ένα μοντέλο της Citroen είναι ένα ξεχωριστό όχημα και μια αξιοπρόσεκτη παρουσία στον δρόμο. Αυτό φαίνεται να σκέφτονται οι αγοραστές των αυτοκινήτων στη χώρα μας και να μετατρέπουν την πρόθεσή τους σε πράξη.

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UPD:
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