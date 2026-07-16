Πόσα χιλιόμετρα αντέχει πραγματικά η μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου;
Πόσα χιλιόμετρα αντέχει πραγματικά η μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου;
Η μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου αποτελεί το Α και το Ω για τη σωστή λειτουργία του, και είναι το πιο ακριβό εξάρτημα του οχήματος. Όσο περνά ο καιρός, τόσο περισσότερο πέφτει η απόδοσή της.
UPD:
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, και το ίδιο αναμένεται να γίνει και στην αγορά μεταχειρισμένων. Πολλά ηλεκτρικά ωστόσο έχουν αυξημένο αριθμό χιλιομέτρων, κάτι που έχει επίδραση στην αποδοτικότητα της μπαταρίας, η οποία είναι και το ακριβότερο εξάρτημα ενός BEV.
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UPD:
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