Πόσα χιλιόμετρα αντέχει πραγματικά η μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου;

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, και το ίδιο αναμένεται να γίνει και στην αγορά μεταχειρισμένων. Πολλά ηλεκτρικά ωστόσο έχουν αυξημένο αριθμό χιλιομέτρων, κάτι που έχει επίδραση στην αποδοτικότητα της μπαταρίας, η οποία είναι και το ακριβότερο εξάρτημα ενός BEV.