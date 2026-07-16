Έτσι θα ονομάζεται η ηλεκτρική BMW M3
Έτσι θα ονομάζεται η ηλεκτρική BMW M3
Το πιο εμβληματικό όνομα της BMW M θα μείνει ως έχει και στην ηλεκτρική εποχή του μοντέλου, μία απόφαση που έρχεται κόντρα στις φήμες που υπήρχαν.
Η επιβεβαίωση αναφορικά με το επίσημο όνομα του πιο προηγμένου ηλεκτρικού της BMW M ήρθε από τον επικεφαλής του τμήματος, Φρανκ φαν Μιλ, ο οποίος μίλησε στο περιθώριο του Goodwood Festival of Speed.
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