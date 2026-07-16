Θα «σκάσει» η Tesla;

Η Tesla βρίσκεται αναμφίβολα σε μία από τις δυσκολότερες μεταβατικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της. Τα κέρδη έχουν περιοριστεί, τα περιθώρια της αυτοκινητοβιομηχανίας πιέζονται, η γκάμα της δεν ανανεώνεται με την ταχύτητα των κινεζικών εταιρειών και η BYD έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν αντίπαλο που όχι μόνο μπορεί να την κοιτάξει στα μάτια, αλλά σε αρκετές αγορές την ξεπερνά.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η Tesla βρίσκεται κοντά στη χρεοκοπία, όπως διαβάζουμε από εδώ και από εκεί. Με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, ένα τέτοιο σενάριο δεν αποτελεί τη βασική εκτίμηση των αγορών. Η πραγματική απειλή για την εταιρεία του Elon Musk είναι διαφορετική: να πάψει να είναι η αδιαμφισβήτητη ηγέτιδα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και να μετατραπεί σε έναν ακόμη μεγάλο κατασκευαστή, με μικρότερα περιθώρια κέρδους και με μία χρηματιστηριακή αξία που δύσκολα θα δικαιολογείται μόνο από τις πωλήσεις αυτοκινήτων.