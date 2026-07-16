Όλα όσα γνωρίζουμε για τη νέα Porsche Panamera
Η Panamera ετοιμάζεται για την ανανέωσή της, με τις τελευταίες δοκιμές της Porsche στο Nurburgring να αποκαλύπτουν μερικά νέα της χαρακτηριστικά.
Η Panamera ετοιμάζεται για την ανανέωσή της, με τις τελευταίες δοκιμές της Porsche στο Nurburgring να αποκαλύπτουν μερικά νέα της χαρακτηριστικά.
Η Porsche συνεχίζει την εξέλιξη της νέας Panamera, με τα πρωτότυπα δοκιμών να πραγματοποιούν εντατικές δοκιμές εξέλιξης στην πίστα του Nurburgring.
Παρότι η 3η γενιά της παρουσιάστηκε μόλις το 2023, η γερμανική εταιρεία προετοιμάζει ήδη το πρώτο μεγάλο facelift, το οποίο εκτιμάται ότι θα κάνει την εμφάνισή του στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027
Εξωτερικά, η Panamera θα υιοθετήσει αρκετά σχεδιαστικά στοιχεία από τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Porsche. Το εμπρός μέρος θα αποκτήσει νέους Matrix LED προβολείς με διαφορετική φωτεινή υπογραφή, ενώ το φωτιζόμενο λογότυπο της μάρκας μεταφέρεται προς την εσωτερική πλευρά των προβολέων.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr