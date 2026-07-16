Όλα όσα γνωρίζουμε για τη νέα Porsche Panamera

Η Porsche συνεχίζει την εξέλιξη της νέας Panamera, με τα πρωτότυπα δοκιμών να πραγματοποιούν εντατικές δοκιμές εξέλιξης στην πίστα του Nurburgring.





Παρότι η 3η γενιά της παρουσιάστηκε μόλις το 2023, η γερμανική εταιρεία προετοιμάζει ήδη το πρώτο μεγάλο facelift, το οποίο εκτιμάται ότι θα κάνει την εμφάνισή του στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027

Εξωτερικά, η Panamera θα υιοθετήσει αρκετά σχεδιαστικά στοιχεία από τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Porsche. Το εμπρός μέρος θα αποκτήσει νέους Matrix LED προβολείς με διαφορετική φωτεινή υπογραφή, ενώ το φωτιζόμενο λογότυπο της μάρκας μεταφέρεται προς την εσωτερική πλευρά των προβολέων.





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