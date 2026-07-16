Αυτή η superbike έχει τεχνολογία... αεροπλάνου!
Αυτή η superbike έχει τεχνολογία... αεροπλάνου!
Πρώην μηχανικός της Bimota δημιουργεί μοτοσικλέτα με υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης.
Η Vyrus παρουσίασε μια από τις πιο ιδιαίτερες μοτοσικλέτες παραγωγής στον κόσμο. Η νέα Alyen 998, με όνομα που στα ιταλικά σημαίνει «εξωγήινος», δικαιολογεί απόλυτα τον χαρακτηρισμό της, χάρη στη φουτουριστική σχεδίαση, τα εξωτικά υλικά και τη μοναδική τεχνολογία που κρύβει στο εμπρός μέρος και το σύστημα διεύθυνσης.
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