Αποστολή newsauto στη Γερμανία: Πρώτη επαφή με το νέο Volkswagen ID. Cross
NEWSAUTO.GR

Αποστολή newsauto στη Γερμανία: Πρώτη επαφή με το νέο Volkswagen ID. Cross

Με compact διαστάσεις, SUV χαρακτήρα, νέα σχεδιαστική φιλοσοφία και τιμή που το φέρνει πιο κοντά στο ευρύ κοινό, το νέο Volkswagen ID. Cross αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα της γερμανικής μάρκας στην προσπάθεια εκδημοκρατισμού της ηλεκτροκίνησης. Τον Νοέμβριο στην ελληνική αγορά.

Αποστολή newsauto στη Γερμανία: Πρώτη επαφή με το νέο Volkswagen ID. Cross
Η Volkswagen γνωρίζει καλά ότι η επιτυχία στην ηλεκτρική εποχή δεν θα κριθεί μόνο από την τεχνολογία. Θα κριθεί κυρίως από την ικανότητα να δημιουργήσει αυτοκίνητα που θα προκαλούν το ίδιο συναίσθημα με τα μοντέλα που έκαναν τη μάρκα παγκόσμια γνωστή. Όπως το Golf και το Tiguan, δύο ονόματα που εδώ και δεκαετίες αποτελούν σημείο αναφοράς στις κατηγορίες τους.

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