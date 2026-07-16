Αποστολή newsauto στη Γερμανία: Πρώτη επαφή με το νέο Volkswagen ID. Cross

Η Volkswagen γνωρίζει καλά ότι η επιτυχία στην ηλεκτρική εποχή δεν θα κριθεί μόνο από την τεχνολογία. Θα κριθεί κυρίως από την ικανότητα να δημιουργήσει αυτοκίνητα που θα προκαλούν το ίδιο συναίσθημα με τα μοντέλα που έκαναν τη μάρκα παγκόσμια γνωστή. Όπως το Golf και το Tiguan, δύο ονόματα που εδώ και δεκαετίες αποτελούν σημείο αναφοράς στις κατηγορίες τους.