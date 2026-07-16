Η παράκαμψη Χαλκίδας αλλάζει τον χάρτη των μετακινήσεων

Το βασικό έργο περιλαμβάνει νέο αυτοκινητόδρομο περίπου 17 χιλιομέτρων από τη Νέα Λάμψακο έως τα Ψαχνά, με σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ανισόπεδους κόμβους, παράπλευρο οδικό δίκτυο και τη σήραγγα Βαθροβουνίου, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα της κατασκευής. Παράλληλα προβλέπονται γέφυρες, τεχνικά έργα απορροής υδάτων και πλήρης αναβάθμιση των συνδέσεων με το υφιστάμενο επαρχιακό δίκτυο.

Η συνολική εικόνα του έργου γίνεται ακόμη μεγαλύτερη μέσω των προαιρέσεων που έχουν ενεργοποιηθεί. Σε αυτές περιλαμβάνεται η σύνδεση της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας με τη Νέα Λάμψακο, η νέα Παράκαμψη Ψαχνών αλλά και η αρτηρία που θα ενώνει τη Βόρεια με τη Νότια Εύβοια μέσω του ανισόπεδου κόμβου Λιανής Άμμου. Με την ολοκλήρωσή τους δημιουργείται ουσιαστικά ένας νέος ενιαίος οδικός άξονας που θα εξυπηρετεί ολόκληρο το νησί και όχι μόνο τη Χαλκίδα