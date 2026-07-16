Βουτιά για την Tesla - Τι κρύβεται πίσω από την πτώση;

Παρότι η Tesla εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας όσον αφορά το καθαρό κέρδος ανά αυτοκίνητο, το προβάδισμά της έναντι των ανταγωνιστών της μειώνεται με ταχείς ρυθμούς.