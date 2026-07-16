Βουτιά για την Tesla - Τι κρύβεται πίσω από την πτώση;
NEWSAUTO.GR

Βουτιά για την Tesla - Τι κρύβεται πίσω από την πτώση;

Η αμερικανική μάρκα ηλεκτρικών βλέπει το κέρδος της ανά μονάδα που πουλάει να έχει πέσει έως και 40%. Πού οφείλεται αυτό;

Βουτιά για την Tesla - Τι κρύβεται πίσω από την πτώση;
UPD:
Παρότι η Tesla εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας όσον αφορά το καθαρό κέρδος ανά αυτοκίνητο, το προβάδισμά της έναντι των ανταγωνιστών της μειώνεται με ταχείς ρυθμούς.

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UPD:
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