Βουτιά για την Tesla - Τι κρύβεται πίσω από την πτώση;
Βουτιά για την Tesla - Τι κρύβεται πίσω από την πτώση;
Η αμερικανική μάρκα ηλεκτρικών βλέπει το κέρδος της ανά μονάδα που πουλάει να έχει πέσει έως και 40%. Πού οφείλεται αυτό;
UPD:
Παρότι η Tesla εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας όσον αφορά το καθαρό κέρδος ανά αυτοκίνητο, το προβάδισμά της έναντι των ανταγωνιστών της μειώνεται με ταχείς ρυθμούς.
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