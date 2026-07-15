Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo - Σε τιμή-έκπληξη στην Ελλάδα

Είναι σικάτο, είναι οικονομικό, είναι από τα «μικρά» που χαίρεσαι να το οδηγείς στην πόλη κάθε στιγμή και κοστίζει πολύ κάτω από το 20άρικο.