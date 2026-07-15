Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo - Σε τιμή-έκπληξη στην Ελλάδα
Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo - Σε τιμή-έκπληξη στην Ελλάδα
Είναι σικάτο, είναι οικονομικό, είναι από τα «μικρά» που χαίρεσαι να το οδηγείς στην πόλη κάθε στιγμή και κοστίζει πολύ κάτω από το 20άρικο.
UPD:
Το Twingo επιστρέφει «ηλεκτρικά» και μαζί του μία ολόκληρη κατηγορία.
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UPD:
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