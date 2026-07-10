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Σχεδόν 34 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα για μία μόνο παράβαση
NEWSAUTO.GR

Σχεδόν 34 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα για μία μόνο παράβαση

Έναν χρόνο μετά την έναρξη της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν σχεδόν ένα εκατομμύριο έλεγχοι, με περισσότερες από 95.000 παραβάσεις να βεβαιώνονται σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων.

Σχεδόν 34 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα για μία μόνο παράβαση
UPD:

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την έναρξη της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», που υλοποιούν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία με στόχο να αυξηθεί η χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, αλλά και από τους χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων.


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