Σχεδόν 34 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα για μία μόνο παράβαση

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την έναρξη της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», που υλοποιούν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία με στόχο να αυξηθεί η χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, αλλά και από τους χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων.





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