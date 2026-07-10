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Αυτό είναι το νέο hot-hatch της MG
NEWSAUTO.GR

Αυτό είναι το νέο hot-hatch της MG

Το MG Go! είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με σχεδιασμό που παραπέμπει σε παλαιότερα εμβληματικά μοντέλα της βρετανικής εταιρείας. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως αποτελεί ένα προοίμιο του αυτοκινήτου που θα μπει σε παραγωγή του χρόνου.

Αυτό είναι το νέο hot-hatch της MG

Η MG παρουσίασε στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Γκούντγουντ το Go!, ένα concept ηλεκτρικό μοντέλο που ανήκει στην κατηγορία B.

Οι ρετρό επιρροές στο σχεδιασμό είναι ξεκάθαρες, και θυμίζουν τα θρυλικά μοντέλα της ένδοξης MG. Στα εμπρός φανάρια, αλλά και την τρίτη κολώνα, βρίσκουμε κάτι από το MG B GT του 1965, ενώ το γενικότερο σουλούπι μοιάζει με αυτό του MG Metro Turbo.

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