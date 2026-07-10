Υποχρεωτικό στο αυτοκίνητο το νέο σύστημα των φώτων - Τι ισχύει για τους παλιούς κατόχους;

Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες ασφαλείας οδηγούν τους κατασκευαστές στην υιοθέτηση προηγμένων συστημάτων φωτισμού, τα οποία τα επόμενα χρόνια θα αποτελούν τον κανόνα στα νέα μοντέλα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Ένα από τα σημαντικότερα συστήματα που κερδίζει συνεχώς έδαφος είναι τα πίσω φώτα ημέρας (Rear Daytime Running Lamps - Rear DRL), δηλαδή τα πίσω φωτιστικά σώματα που παραμένουν αναμμένα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυξάνοντας σημαντικά την ορατότητα του αυτοκινήτου.

Μέχρι σήμερα, τα περισσότερα αυτοκίνητα διαθέτουν μόνο εμπρός φώτα ημέρας (DRL), τα οποία ενεργοποιούνται αυτόματα με την εκκίνηση του κινητήρα. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις έντονης βροχής, ομίχλης, χιονόπτωσης ή ακόμη και σε δρόμους με χαμηλό φωτισμό, το πίσω μέρος του οχήματος παραμένει σχεδόν αόρατο όταν ο οδηγός δεν έχει ενεργοποιήσει τα κανονικά φώτα. Αυτό ακριβώς έρχεται να λύσει η νέα γενιά των πίσω φώτων ημέρας.