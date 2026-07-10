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Έτσι θα αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική
NEWSAUTO.GR

Έτσι θα αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική

Η ελληνική πρωτεύουσα χρειάζεται δραστικές παρεμβάσεις για να μπορέσουν να αποσυμφορηθούν οι δρόμοι της, σύμφωνα με τον κύριο Ευάγγελο Ματσούκη.

Έτσι θα αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική
Το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει στον νομό Αττικής είναι η καθημερινότητα των οδηγών και ένα φαινόμενο που επιδεινώνεται κάθε χρόνο.

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