Έτσι θα αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική
Έτσι θα αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική
Η ελληνική πρωτεύουσα χρειάζεται δραστικές παρεμβάσεις για να μπορέσουν να αποσυμφορηθούν οι δρόμοι της, σύμφωνα με τον κύριο Ευάγγελο Ματσούκη.
Το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει στον νομό Αττικής είναι η καθημερινότητα των οδηγών και ένα φαινόμενο που επιδεινώνεται κάθε χρόνο.
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