Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q5 e-hybrid quattro - Πόσο κοστίζει;

Υπάρχουν αυτοκίνητα που κάθε νέα τους γενιά αποτελεί μια μικρή επανάσταση και υπάρχουν κι εκείνα που εξελίσσονται με προσεκτικά βήματα, γιατί απλώς δε χρειάζεται να αποδείξουν ξανά την αξία τους. Προφανώς, το Audi Q5 ακολουθεί την δεύτερη άποψη.





Από το 2008, όταν έκανε την εμφάνισή του, κατάφερε να καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα premium SUV της αγοράς, χτίζοντας τη φήμη του πάνω στην ποιότητα κατασκευής, την τεχνολογική υπεροχή και την οδηγοκεντρική του συμπεριφορά με σήμα κατατεθέν το quattro.

Η τρίτη γενιά δεν αποκλίνει από αυτή τη συνταγή. Αντίθετα, τη βελτιώνει σε όλους τους τομείς. Η νέα πλατφόρμα Premium Platform Combustion (PPC), πάνω στην οποία βασίζεται, αποτελεί τη νέα τεχνολογική βάση της Audi για τα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης.





