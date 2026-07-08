Changan: Ετοιμάζεται να «βομβαρδίσει» την Ελλάδα με νέα μοντέλα
NEWSAUTO.GR

Changan: Ετοιμάζεται να «βομβαρδίσει» την Ελλάδα με νέα μοντέλα

Με εννέα νέα μοντέλα και έμφαση στον εξηλεκτρισμό, η Changan αποκαλύπτει το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πλάνο επέκτασής της στην Ευρώπη, καλύπτοντας όλες τις δημοφιλείς κατηγορίες SUV.

Changan: Ετοιμάζεται να «βομβαρδίσει» την Ελλάδα με νέα μοντέλα

Η Changan έχει ήδη ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της επέκταση και πλέον αποκαλύπτει το αναλυτικό πλάνο των νέων μοντέλων που θα λανσάρει έως το 2028. Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που παρουσίασε η εταιρεία, η γκάμα θα εμπλουτιστεί με plug-in hybrid, full hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά SUV, καλύπτοντας όλες τις βασικές κατηγορίες της αγοράς.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης