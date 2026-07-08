Changan: Ετοιμάζεται να «βομβαρδίσει» την Ελλάδα με νέα μοντέλα
Changan: Ετοιμάζεται να «βομβαρδίσει» την Ελλάδα με νέα μοντέλα
Με εννέα νέα μοντέλα και έμφαση στον εξηλεκτρισμό, η Changan αποκαλύπτει το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πλάνο επέκτασής της στην Ευρώπη, καλύπτοντας όλες τις δημοφιλείς κατηγορίες SUV.
Με εννέα νέα μοντέλα και έμφαση στον εξηλεκτρισμό, η Changan αποκαλύπτει το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πλάνο επέκτασής της στην Ευρώπη, καλύπτοντας όλες τις δημοφιλείς κατηγορίες SUV.
Η Changan έχει ήδη ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της επέκταση και πλέον αποκαλύπτει το αναλυτικό πλάνο των νέων μοντέλων που θα λανσάρει έως το 2028. Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που παρουσίασε η εταιρεία, η γκάμα θα εμπλουτιστεί με plug-in hybrid, full hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά SUV, καλύπτοντας όλες τις βασικές κατηγορίες της αγοράς.
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