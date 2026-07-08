Changan: Ετοιμάζεται να «βομβαρδίσει» την Ελλάδα με νέα μοντέλα

Η Changan έχει ήδη ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της επέκταση και πλέον αποκαλύπτει το αναλυτικό πλάνο των νέων μοντέλων που θα λανσάρει έως το 2028. Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που παρουσίασε η εταιρεία, η γκάμα θα εμπλουτιστεί με plug-in hybrid, full hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά SUV, καλύπτοντας όλες τις βασικές κατηγορίες της αγοράς.





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