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Απίστευτο: Κλέβουν τα σήματα της Volkswagen από τα αυτοκίνητα
NEWSAUTO.GR

Απίστευτο: Κλέβουν τα σήματα της Volkswagen από τα αυτοκίνητα

Η κακόβουλη αφαίρεση του σήματος της Volkswagen από τη μάσκα των μοντέλων της είναι ένα πρόβλημα που συνεχίζεται, με σημαντικό κόστος για τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Απίστευτο: Κλέβουν τα σήματα της Volkswagen από τα αυτοκίνητα
UPD:

Το εταιρικό σήμα της Volkswagen, το VW που υπάρχει στο εμπρός μέρους των μοντέλων της, είναι εδώ και δεκαετίες ένα από αυτά που κάποιοι προτιμούν να κλέβουν περισσότερο.

Αυτό το φαινόμενο κλοπής ή βανδαλισμού συνεχίζεται. Όμως, πλέον, η αφαίρεσή του από το αυτοκίνητο δεν αφορά μόνο στο αντικείμενο καθαυτό.



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UPD:
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