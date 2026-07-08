Απίστευτο: Κλέβουν τα σήματα της Volkswagen από τα αυτοκίνητα

Το εταιρικό σήμα της Volkswagen, το VW που υπάρχει στο εμπρός μέρους των μοντέλων της, είναι εδώ και δεκαετίες ένα από αυτά που κάποιοι προτιμούν να κλέβουν περισσότερο.

Αυτό το φαινόμενο κλοπής ή βανδαλισμού συνεχίζεται. Όμως, πλέον, η αφαίρεσή του από το αυτοκίνητο δεν αφορά μόνο στο αντικείμενο καθαυτό.







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