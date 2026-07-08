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Και όμως τρελαίνονται οι Αμερικανοί για αυτό το αυτοκίνητο
NEWSAUTO.GR

Και όμως τρελαίνονται οι Αμερικανοί για αυτό το αυτοκίνητο

Η παράδοση λέει κάποιο pick-up της Ford, αλλά είναι πράγματι έτσι;

Και όμως τρελαίνονται οι Αμερικανοί για αυτό το αυτοκίνητο
UPD:

 Αυτό κι’ αν είναι είδηση. Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια η Honda ήταν στην πρώτη θέση των ταξινομήσεων στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2026, ξεπερνώντας τις Ford και Toyota.

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UPD:
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