Και όμως τρελαίνονται οι Αμερικανοί για αυτό το αυτοκίνητο
Και όμως τρελαίνονται οι Αμερικανοί για αυτό το αυτοκίνητο
Η παράδοση λέει κάποιο pick-up της Ford, αλλά είναι πράγματι έτσι;
UPD:
Αυτό κι’ αν είναι είδηση. Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια η Honda ήταν στην πρώτη θέση των ταξινομήσεων στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2026, ξεπερνώντας τις Ford και Toyota.
UPD:
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