Και όμως τρελαίνονται οι Αμερικανοί για αυτό το αυτοκίνητο

Αυτό κι’ αν είναι είδηση. Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια η Honda ήταν στην πρώτη θέση των ταξινομήσεων στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2026, ξεπερνώντας τις Ford και Toyota.

Δείτε εδώ.