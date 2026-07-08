Αποκάλυψη: Ερχεται η μικρή Mercedes G-Class

Η «baby G-Class» της Mercedes θα παρουσιαστεί σύντομα. Το νέο SUV αναμένεται να είναι υβριδικό και ηλεκτρικό, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα κατασκευάζεται στην Ουγγαρία. Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες.