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Αποκάλυψη: Ερχεται η μικρή Mercedes G-Class
NEWSAUTO.GR

Αποκάλυψη: Ερχεται η μικρή Mercedes G-Class

Η «baby G-Class» της Mercedes θα παρουσιαστεί σύντομα. Το νέο SUV αναμένεται να είναι υβριδικό και ηλεκτρικό, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα κατασκευάζεται στην Ουγγαρία. Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες.

Αποκάλυψη: Ερχεται η μικρή Mercedes G-Class

Η Mercedes έχει στα σκαριά ένα νέο SUV, το οποίο ουσιαστικά θα αποτελεί τη μικρότερη εκδοχή της εμβληματικής G-Class. Σύμφωνα με αναφορές, το νέο μοντέλο θα παρουσιαστεί επίσημα στις 13 Ιουλίου.


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