Η Τουρκία ρίχνει το πρώτο εθνικό αεροπλανοφόρο - Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα;

Η επιβεβαίωση δόθηκε από τον υποναύαρχο Χακάν Ουτσάρ, διοικητή της Διοίκησης Ναυτικών Τεχνικών Συστημάτων της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια του Combined Naval Event 2026 στη Βρετανία, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και νέα τεχνικά στοιχεία του προγράμματος. Πρόκειται για την πιο σαφή μέχρι σήμερα επιβεβαίωση ότι το πρόγραμμα έχει περάσει από τη θεωρία στην πράξη και βρίσκεται ήδη στη φάση κατασκευής.

Το MUGEM (Milli Uçak Gemisi – Εθνικό Αεροπλανοφόρο) αποτελεί το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο που έχει σχεδιάσει ποτέ η τουρκική αμυντική βιομηχανία και φιλοδοξεί να καταστήσει την Τουρκία μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που μπορούν να σχεδιάζουν και να ναυπηγούν αυτόνομα μεγάλα αεροπλανοφόρα.

Κλείσιμο

Ένα πλοίο διαφορετικής φιλοσοφίας

Σε αντίθεση με το TCG Anadolu, που λειτουργεί κυρίως ως αποβατικό πλοίο και φορέας μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το νέο MUGEM σχεδιάζεται εξαρχής ως κανονικό αεροπλανοφόρο ανοικτής θαλάσσης.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ





