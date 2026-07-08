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Να αγοράσω σήμερα αυτοκίνητο ή να περιμένω;
NEWSAUTO.GR

Να αγοράσω σήμερα αυτοκίνητο ή να περιμένω;

Αν υπάρχει μία ερώτηση που δεχόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη τους τελευταίους μήνες, αυτή είναι η εξής: «Να αγοράσω σήμερα αυτοκίνητο με θερμικό κινητήρα ή σε λίγα χρόνια θα μου πουν ότι απαγορεύεται να κυκλοφορεί;»

Να αγοράσω σήμερα αυτοκίνητο ή να περιμένω;
UPD:

Η σύγχυση είναι απολύτως δικαιολογημένη. Οι συνεχείς αλλαγές, οι αντικρουόμενες δηλώσεις από τις Βρυξέλλες, οι πιέσεις της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και οι διαφορετικές θέσεις των κρατών-μελών έχουν δημιουργήσει ένα θολό τοπίο, στο οποίο ο καταναλωτής δυσκολεύεται να καταλάβει τι πραγματικά ισχύει.

Η απάντηση, όμως, είναι πολύ πιο απλή απ' όσο παρουσιάζεται.

Όποιος αγοράσει σήμερα ένα καινούργιο αυτοκίνητο τεχνολογίας Euro 6 ή τις νέες προδιαγραφές Euro 7 που έρχονται, δεν έχει κανέναν λόγο να ανησυχεί. Δεν υπάρχει καμία...


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