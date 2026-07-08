Πρώτη επαφή με το μεγάλο και οικονομικό SUV της Dacia που έρχεται
Αν μη τι άλλο, το Dacia Striker, δεν ακολουθεί την πεπατημένη. Στο Μιλάνο είχαμε την πρώτη ευκαιρία να το δούμε από κοντά και να ανακαλύψουμε γιατί η ρουμανική μάρκα πιστεύει ότι μπορεί να δημιουργήσει μια εντελώς νέα συνταγή στην κατηγορία C.
Αν μη τι άλλο, το Dacia Striker, δεν ακολουθεί την πεπατημένη. Στο Μιλάνο είχαμε την πρώτη ευκαιρία να το δούμε από κοντά και να ανακαλύψουμε γιατί η ρουμανική μάρκα πιστεύει ότι μπορεί να δημιουργήσει μια εντελώς νέα συνταγή στην κατηγορία C.
Γενικά η αυτοκινητοβιομηχανία είναι κατά κανόνα ένας συντηρητικός κλάδος. Οι κατασκευαστές ακολουθούν τις τάσεις της αγοράς, τις οποίες ωστόσο περιμένουν να τις θέσει κάποιος πιο τολμηρός παίχτης, βελτιώνουν τις υπάρχουσες συνταγές και σπάνια επιχειρούν να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά διαφορετικό.
Για να πως την αλήθεια η Dacia θα ήταν μία από τις τελευταίες εταιρείες στο μυαλό μου, αν με ρώταγε κάποιος από ποια να περιμένω το «μπαμ», στη δημιουργία μιας νέας υποκατηγορίας. Αλλά να που το έκανε. Όχι «μπαμ», «στράικ».
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