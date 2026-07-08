Πρόστιμο 1.500 ευρώ για μια πινακίδα σε σπίτια και επιχειρήσεις

Η πιο συνηθισμένη πρακτική είναι η αυθαίρετη τοποθέτηση πινακίδων που απαγορεύουν τη στάση ή τη στάθμευση, χωρίς όμως να υπάρχει καμία νόμιμη άδεια. Πρόκειται για μια εικόνα που συναντά κανείς καθημερινά σε πολλές περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων μεγάλων πόλεων. Πινακίδες «Απαγορεύεται η στάθμευση», αλυσίδες, κώνοι, καρέκλες, ζαρντινιέρες ή άλλα αντικείμενα τοποθετούνται στο οδόστρωμα με μοναδικό σκοπό να δεσμεύσουν δημόσιο χώρο για ιδιωτική χρήση.

Ωστόσο, η πρακτική αυτή είναι παράνομη και μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή για τον παραβάτη. Με βάση το ισχύον πλαίσιο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η αυθαίρετη τοποθέτηση σημάτων, διαγραμμίσεων ή άλλων μέσων που μπορούν να εκληφθούν ως επίσημη κυκλοφοριακή σήμανση αποτελεί σοβαρή παράβαση.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ





