Πρόστιμο 1.500 ευρώ για μια πινακίδα σε σπίτια και επιχειρήσεις
NEWSAUTO.GR

Πρόστιμο 1.500 ευρώ για μια πινακίδα σε σπίτια και επιχειρήσεις

Η έλλειψη διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης στις ελληνικές πόλεις έχει οδηγήσει πολλούς οδηγούς στην αναζήτηση κάθε δυνατού τρόπου για να «κρατήσουν» μια θέση έξω από το σπίτι ή την επιχείρησή τους.

Πρόστιμο 1.500 ευρώ για μια πινακίδα σε σπίτια και επιχειρήσεις
UPD:

Η πιο συνηθισμένη πρακτική είναι η αυθαίρετη τοποθέτηση πινακίδων που απαγορεύουν τη στάση ή τη στάθμευση, χωρίς όμως να υπάρχει καμία νόμιμη άδεια. Πρόκειται για μια εικόνα που συναντά κανείς καθημερινά σε πολλές περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων μεγάλων πόλεων. Πινακίδες «Απαγορεύεται η στάθμευση», αλυσίδες, κώνοι, καρέκλες, ζαρντινιέρες ή άλλα αντικείμενα τοποθετούνται στο οδόστρωμα με μοναδικό σκοπό να δεσμεύσουν δημόσιο χώρο για ιδιωτική χρήση.

Ωστόσο, η πρακτική αυτή είναι παράνομη και μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή για τον παραβάτη. Με βάση το ισχύον πλαίσιο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η αυθαίρετη τοποθέτηση σημάτων, διαγραμμίσεων ή άλλων μέσων που μπορούν να εκληφθούν ως επίσημη κυκλοφοριακή σήμανση αποτελεί σοβαρή παράβαση.

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UPD:
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