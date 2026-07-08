Πρόστιμο 1.500 ευρώ για μια πινακίδα σε σπίτια και επιχειρήσεις
Η έλλειψη διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης στις ελληνικές πόλεις έχει οδηγήσει πολλούς οδηγούς στην αναζήτηση κάθε δυνατού τρόπου για να «κρατήσουν» μια θέση έξω από το σπίτι ή την επιχείρησή τους.
Η πιο συνηθισμένη πρακτική είναι η αυθαίρετη τοποθέτηση πινακίδων που απαγορεύουν τη στάση ή τη στάθμευση, χωρίς όμως να υπάρχει καμία νόμιμη άδεια. Πρόκειται για μια εικόνα που συναντά κανείς καθημερινά σε πολλές περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων μεγάλων πόλεων. Πινακίδες «Απαγορεύεται η στάθμευση», αλυσίδες, κώνοι, καρέκλες, ζαρντινιέρες ή άλλα αντικείμενα τοποθετούνται στο οδόστρωμα με μοναδικό σκοπό να δεσμεύσουν δημόσιο χώρο για ιδιωτική χρήση.
Ωστόσο, η πρακτική αυτή είναι παράνομη και μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή για τον παραβάτη. Με βάση το ισχύον πλαίσιο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η αυθαίρετη τοποθέτηση σημάτων, διαγραμμίσεων ή άλλων μέσων που μπορούν να εκληφθούν ως επίσημη κυκλοφοριακή σήμανση αποτελεί σοβαρή παράβαση.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr