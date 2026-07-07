Νομίζετε ότι τα παλιά αυτοκίνητα ήταν πιο γερά; Δείτε αυτό το crash test

Αμερικανικό ινστιτούτο έκανε ένα ενδιαφέρον crash test. Από τη μία έβαλαν ένα Chevrolet Blazer του 1996, και από την άλλη ένα ίδιο μοντέλο, του 2026. Ποιο πιστεύετε πως αποδείχτηκε πιο ασφαλές στο τέλος;

