Νομίζετε ότι τα παλιά αυτοκίνητα ήταν πιο γερά; Δείτε αυτό το crash test
NEWSAUTO.GR

Νομίζετε ότι τα παλιά αυτοκίνητα ήταν πιο γερά; Δείτε αυτό το crash test

Αμερικανικό ινστιτούτο έκανε ένα ενδιαφέρον crash test. Από τη μία έβαλαν ένα Chevrolet Blazer του 1996, και από την άλλη ένα ίδιο μοντέλο, του 2026. Ποιο πιστεύετε πως αποδείχτηκε πιο ασφαλές στο τέλος;

Νομίζετε ότι τα παλιά αυτοκίνητα ήταν πιο γερά; Δείτε αυτό το crash test
«Τα παλιά αυτοκίνητα είχαν χοντρή λαμαρίνα, τα καινούργια είναι τσίγκινα». Αυτή είναι μία φράση που ακούγεται συχνά, όταν γίνεται οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ καινούργιων και παλιών μοντέλων.

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