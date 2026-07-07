Νομίζετε ότι τα παλιά αυτοκίνητα ήταν πιο γερά; Δείτε αυτό το crash test
Νομίζετε ότι τα παλιά αυτοκίνητα ήταν πιο γερά; Δείτε αυτό το crash test
Αμερικανικό ινστιτούτο έκανε ένα ενδιαφέρον crash test. Από τη μία έβαλαν ένα Chevrolet Blazer του 1996, και από την άλλη ένα ίδιο μοντέλο, του 2026. Ποιο πιστεύετε πως αποδείχτηκε πιο ασφαλές στο τέλος;
«Τα παλιά αυτοκίνητα είχαν χοντρή λαμαρίνα, τα καινούργια είναι τσίγκινα». Αυτή είναι μία φράση που ακούγεται συχνά, όταν γίνεται οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ καινούργιων και παλιών μοντέλων.
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