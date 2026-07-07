Χαμός στη Formula 1 για το μέλλον του Φερστάπεν

Δεν υποχωρούν οι φήμες που θέλουν τον Μαξ να αποχωρεί από την Red Bull στο τέλος της σεζόν. Πιθανότερος προορισμός του η McLaren, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχής του το 2027.