Χαμός στη Formula 1 για το μέλλον του Φερστάπεν
Χαμός στη Formula 1 για το μέλλον του Φερστάπεν
Δεν υποχωρούν οι φήμες που θέλουν τον Μαξ να αποχωρεί από την Red Bull στο τέλος της σεζόν. Πιθανότερος προορισμός του η McLaren, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχής του το 2027.
UPD:
Σίγουρα δεν θα… βαρεθούμε αυτό το καλοκαίρι με τα μεταγραφικά της F1. Και αυτό επειδή εκείνα αφορούν στον κορυφαίο οδηγό του grid, Μαξ Φερστάπεν.
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