Ο Ερντογάν ως... διευθυντής εξαγωγών αμυντικού εξοπλισμού

Οι εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού, που το 2002 δεν ξεπερνούσαν τα 248 εκατομμύρια δολάρια, ξεπέρασαν για πρώτη φορά το ένα δισεκατομμύριο το 2011 και έφτασαν τα 7,15 δισ. το 2024. Παράλληλα, ο αριθμός των αμυντικών προγραμμάτων που εκτελούνται έχει αυξηθεί από 62 το 2002 σε πάνω από 1.300 σήμερα. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.

To 2025, οι εξαγωγές έκλεισαν στα 8,5 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό κοντά στο 30% για πέντε συνεχόμενα χρόνια. Ανάλογα είναι τα νούμερα και για φέτος... Από χώρα που εξαρτιόταν σε ποσοστό 80% από ξένα οπλικά συστήματα, η Τουρκία κατάφερε να μειώσει αυτή την εξάρτηση κάτω από το 20%. Η αντιστροφή αυτή δεν ήρθε τυχαία — ήρθε από μια δεκαετίες συνεκτική κρατική βούληση, γενναίες χρηματοδοτήσεις και μια αμυντική βιομηχανία που τροφοδότησε πεδία μαχών και επέστρεψε πλουσιότερη σε τεχνολογία και εμπειρία.