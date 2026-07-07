Ποιο είναι το μέλλον του Opel Astra;

Στην Opel, φαίνονται έτοιμοι να εφαρμόσουν μια διαφορετική στρατηγική αναφορικά με τα μοντέλα τους, συγκριτικά με αυτή που ακολουθούν τώρα. Στα σχέδια που συζητούν τα στελέχη της προβλέπεται και αλλαγή σε κατηγορίες αμαξώματος των μοντέλων της.

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