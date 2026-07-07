Ποιο είναι το μέλλον του Opel Astra;
Ποιο είναι το μέλλον του Opel Astra;
Στα προτεινόμενα σχέδια για τη διαδικασία αναδιάρθρωσης της στρατηγικής που θα ακολουθεί πλέον η Opel περιλαμβάνεται και μια ουσιαστική αλλαγή για το Astra, εφόσον αποφασιστεί.
Στην Opel, φαίνονται έτοιμοι να εφαρμόσουν μια διαφορετική στρατηγική αναφορικά με τα μοντέλα τους, συγκριτικά με αυτή που ακολουθούν τώρα. Στα σχέδια που συζητούν τα στελέχη της προβλέπεται και αλλαγή σε κατηγορίες αμαξώματος των μοντέλων της.
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