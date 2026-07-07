Ιδού το πιο περιπετειώδες Zontes 703F

Λιγότερο από έναν χρόνο μετά το εμπορικό λανσάρισμά της, η Zontes προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση της τρικύλινδρης adventure 703F, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον τεχνολογικό της εξοπλισμό και βελτιώνοντας την οδηγική εμπειρία.