Ιδού το πιο περιπετειώδες Zontes 703F
Ιδού το πιο περιπετειώδες Zontes 703F
Η αναβαθμισμένη Zontes 703F αναμένεται με νέο ηλεκτρονικό πακέτο και αλλαγές σε περιφερειακά.
Λιγότερο από έναν χρόνο μετά το εμπορικό λανσάρισμά της, η Zontes προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση της τρικύλινδρης adventure 703F, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον τεχνολογικό της εξοπλισμό και βελτιώνοντας την οδηγική εμπειρία.
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