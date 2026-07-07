Δοκιμάζουμε το πολυτελές fastback με τα 500+ χλμ. αυτονομίας - Σε τιμή έκπληξη στην Ελλάδα

Με όλα τα κομφόρ που μπορεί να έχει ένα μπάνικο fastback, με μια μεγάλη μπαταρία που υποστηρίζει εκατοντάδες kW ταχυφόρτισης και με μια τιμή πώλησης που τη λες ακόμη και προκλητική, το XPeng P7+ δείχνει ότι το ταξίδι με ένα ηλεκτρικό μπορεί να γίνει καθημερινή υπόθεση.

