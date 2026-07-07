Δείτε τι μισθούς δίνει η Porsche

Τα στοιχεία αφορούν το οικονομικό έτος 2025 και αποτυπώνουν μια εντυπωσιακή εικόνα. Από τους περίπου 23.000 εργαζόμενους της Porsche, οι 9.082 είχαν ετήσιες μικτές φορολογητέες αποδοχές που ξεπέρασαν τις 100.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, σχεδόν το 40% του προσωπικού βρίσκεται στην κατηγορία των εξαψήφιων αποδοχών, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό ακόμη και για τα δεδομένα της Γερμανίας. (

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της διαφοράς, ο μέσος ετήσιος μικτός μισθός στη Γερμανία διαμορφώνεται περίπου στις 54.000 ευρώ μαζί με τα επιδόματα και τα bonus. Αυτό σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων της Porsche αμείβεται σχεδόν με τα διπλάσια χρήματα από τον μέσο Γερμανό εργαζόμενο, γεγονός που κατατάσσει αυτούς τους εργαζόμενους στο ανώτερο 10% της μισθολογικής κλίμακας της χώρας.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή όσο ανεβαίνει κανείς στην ιεραρχία. Συνολικά 201 εργαζόμενοι έλαβαν περισσότερα από 300.000 ευρώ μέσα στο έτος, ενώ 28 στελέχη ξεπέρασαν το όριο των 500.000 ευρώ. Παράλληλα, τρία υψηλόβαθμα στελέχη εισέπραξαν πάνω από 1 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία αμείβονται με ξεχωριστό τρόπο.





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