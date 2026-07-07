Made in Europe όλοι γιατί... χανόμαστε

Με επίσημη επιστολή του ο ACEA ζητά από την Ε.Ε. να συμπεριλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία και το Μαρόκο στις χώρες που θα ενταχθούν στον κανόνα «Made in Europe».