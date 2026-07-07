Made in Europe όλοι γιατί... χανόμαστε
NEWSAUTO.GR

Made in Europe όλοι γιατί... χανόμαστε

Με επίσημη επιστολή του ο ACEA ζητά από την Ε.Ε. να συμπεριλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία και το Μαρόκο στις χώρες που θα ενταχθούν στον κανόνα «Made in Europe».

Made in Europe όλοι γιατί... χανόμαστε

Τα στελέχη του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) πήραν επίσημα θέση αναφορικά με την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ψηφίσει τη θεσμοθέτηση μιας νέας σήμανσης «Made in Europe» για τα καινούργια οχήματα που θα πωλούνται στην ήπειρό μας.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης