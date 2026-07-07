Made in Europe όλοι γιατί... χανόμαστε
Made in Europe όλοι γιατί... χανόμαστε
Με επίσημη επιστολή του ο ACEA ζητά από την Ε.Ε. να συμπεριλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία και το Μαρόκο στις χώρες που θα ενταχθούν στον κανόνα «Made in Europe».
Με επίσημη επιστολή του ο ACEA ζητά από την Ε.Ε. να συμπεριλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία και το Μαρόκο στις χώρες που θα ενταχθούν στον κανόνα «Made in Europe».
Τα στελέχη του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) πήραν επίσημα θέση αναφορικά με την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ψηφίσει τη θεσμοθέτηση μιας νέας σήμανσης «Made in Europe» για τα καινούργια οχήματα που θα πωλούνται στην ήπειρό μας.
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