Τοποθετήθηκαν οι 388 νέες κάμερες στους δρόμους της Αττικής - Τι γράφουνε προς το παρόν;

Η εποχή όπου η παραβίαση για παράδειγμα ενός κόκκινου σηματοδότη μπορούσε να περάσει απαρατήρητη φτάνει σταδιακά στο τέλος της. Το μεγαλύτερο δίκτυο καμερών τροχαίας που έχει εγκατασταθεί ποτέ στην Αττική είναι πλέον έτοιμο και η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της λειτουργίας του έχει αρχίσει.

Συνολικά 388 νέες κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε περίπου 100 σηματοδοτούμενους κόμβους του Λεκανοπεδίου, με βασικό στόχο τη δραστική μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται από την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμόδιων αρχών, η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε και ακολουθεί η διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε οι παραβάσεις να βεβαιώνονται πλέον ηλεκτρονικά.

Οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί λίγα μέτρα πριν από τα φανάρια και είναι στραμμένες προς το πίσω μέρος των οχημάτων. Καταγράφουν το όχημα τη στιγμή που αυτό εισέρχεται στη διασταύρωση με αναμμένο κόκκινο σηματοδότη, αποθηκεύοντας το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό για τη βεβαίωση της παράβασης. Σε αυτή τη φάση, το σύστημα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την παραβίαση του...





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