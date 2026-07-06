Η Mercedes ετοιμάζει ηλεκτρικό «τέρας» 800 ίππων
NEWSAUTO.GR

Η Mercedes ετοιμάζει ηλεκτρικό «τέρας» 800 ίππων

Η καινούρια ηλεκτρική AMG C-Class βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση του προγράμματος εξέλιξής της και όλα δείχνουν πως θα ανταγωνιστεί ευθέως την ηλεκτρική BMW M3.

Η Mercedes ετοιμάζει ηλεκτρικό «τέρας» 800 ίππων
Η νέα Mercedes-AMG C-Class έχει πλέον αφαιρέσει μέρος του καμουφλάζ της στις τελευταίες δοκιμές εξέλιξης στις Άλπεις, προδίδοντας αρκετά στοιχεία της τελικής σχεδίασής της.

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