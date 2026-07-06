Η Mercedes ετοιμάζει ηλεκτρικό «τέρας» 800 ίππων

Η νέα Mercedes-AMG C-Class έχει πλέον αφαιρέσει μέρος του καμουφλάζ της στις τελευταίες δοκιμές εξέλιξης στις Άλπεις, προδίδοντας αρκετά στοιχεία της τελικής σχεδίασής της.