AION UT: Το ηλεκτρικό που έρχεται να ταράξει τα νερά
NEWSAUTO.GR

AION UT: Το ηλεκτρικό που έρχεται να ταράξει τα νερά

Με ιταλική σχεδίαση και φινέτσα και υψηλή τεχνολογία σε κάθε τομέα του το νέο AION UT προτίθεται να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των compact ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

AION UT: Το ηλεκτρικό που έρχεται να ταράξει τα νερά
Η αρχή για την AION έγινε με το AIOV V, ωστόσο η συνέχεια ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα. Η θυγατρική τού Ομίλου GAC παρουσίασε πέρυσι (σημ.: 2025) το UT, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της, το οποίο στοχεύει να αυξήσει τις πωλήσεις της και να ενισχύσει την εταιρική τεχνολογική εικόνα της.


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