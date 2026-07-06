AION UT: Το ηλεκτρικό που έρχεται να ταράξει τα νερά

Η αρχή για την AION έγινε με το AIOV V, ωστόσο η συνέχεια ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα. Η θυγατρική τού Ομίλου GAC παρουσίασε πέρυσι (σημ.: 2025) το UT, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της, το οποίο στοχεύει να αυξήσει τις πωλήσεις της και να ενισχύσει την εταιρική τεχνολογική εικόνα της.