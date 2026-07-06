Δείτε πόσες Ferrari, Porsche και Lamborghini πουλήθηκαν στην Ελλάδα

Πολύ καλά κινείται η αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ εξίσου καλά τα πάνε και οι μάρκες που οι περισσότεροι θα ήθελαν να οδηγούν…