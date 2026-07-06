Δείτε πόσες Ferrari, Porsche και Lamborghini πουλήθηκαν στην Ελλάδα
Δείτε πόσες Ferrari, Porsche και Lamborghini πουλήθηκαν στην Ελλάδα
Πολύ καλά κινείται η αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ εξίσου καλά τα πάνε και οι μάρκες που οι περισσότεροι θα ήθελαν να οδηγούν…
UPD:
Στις 84.111 μονάδες διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το νούμερο αυτό αφορά το σύνολο της αγοράς των επιβατικών μοντέλων.
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