Δείτε πόσες Ferrari, Porsche και Lamborghini πουλήθηκαν στην Ελλάδα
NEWSAUTO.GR

Δείτε πόσες Ferrari, Porsche και Lamborghini πουλήθηκαν στην Ελλάδα

Πολύ καλά κινείται η αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ εξίσου καλά τα πάνε και οι μάρκες που οι περισσότεροι θα ήθελαν να οδηγούν…

Δείτε πόσες Ferrari, Porsche και Lamborghini πουλήθηκαν στην Ελλάδα
UPD:
Στις 84.111 μονάδες διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το νούμερο αυτό αφορά το σύνολο της αγοράς των επιβατικών μοντέλων.

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