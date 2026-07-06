Ελλάδα: Πόσα καινούργια ηλεκτρικά ταξί ταξινομήθηκαν το 2026;
NEWSAUTO.GR

Ελλάδα: Πόσα καινούργια ηλεκτρικά ταξί ταξινομήθηκαν το 2026;

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, τα νέα ταξί που ταξινομούνται σε Αττική και Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι μηδενικών ρύπων.

Ελλάδα: Πόσα καινούργια ηλεκτρικά ταξί ταξινομήθηκαν το 2026;

Με αργούς ρυθμούς συνεχίζεται η μετάβαση των επαγγελματιών οδηγών ταξί προς την ηλεκτροκίνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Newsauto, το πρώτο εξάμηνο του 2026 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 18 καινούργια αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που προορίζονται για ταξί.

Η Toyota βρέθηκε στην πρώτη θέση, παραδίδοντας 7 οχήματα και αποσπώντας το 38,9% της συγκεκριμένης αγοράς. Στη δεύτερη θέση είναι η Tesla, με 4 ταξινομήσεις και μερίδιο 22,2%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η BYD, με 2 αυτοκίνητα και ποσοστό 11,1%. Από μία ταξινόμηση κατέγραψαν οι Hyundai, Ford, Volkswagen, Skoda και Mercedes, με καθεμία από τις πέντε μάρκες να συγκεντρώνει μερίδιο 5,6%...


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