Νέο Fiat Panda: Πώς θα είναι, θα κοστίζει κάτω από 15.000 ευρώ;

Η Fiat παρουσίασε 3 πειραματικά σχέδια, που δείχνουν πώς θα είναι ο διάδοχος του Fiat Panda. Παράλληλα, έχουμε πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα και τους κινητήρες που θα μπορούσε να έχει το αυτοκίνητο.