Νέο Fiat Panda: Πώς θα είναι, θα κοστίζει κάτω από 15.000 ευρώ;
Νέο Fiat Panda: Πώς θα είναι, θα κοστίζει κάτω από 15.000 ευρώ;
Η Fiat παρουσίασε 3 πειραματικά σχέδια, που δείχνουν πώς θα είναι ο διάδοχος του Fiat Panda. Παράλληλα, έχουμε πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα και τους κινητήρες που θα μπορούσε να έχει το αυτοκίνητο.
Η Fiat παρουσίασε 3 πειραματικά σχέδια, που δείχνουν πώς θα είναι ο διάδοχος του Fiat Panda. Παράλληλα, έχουμε πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα και τους κινητήρες που θα μπορούσε να έχει το αυτοκίνητο.
UPD:
Η Fiat εργάζεται πυρετωδώς και εξελίσσει τον διάδοχο του Panda, το οποίο τώρα έχει μετονομαστεί σε Pandina. Θα παραμείνει στην κατηγορία των μίνι, και θα είναι μικρότερο από το νέο Grande Panda.
δειτε εδω
UPD:
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