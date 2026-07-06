Οι συνέπειες που έχει ο ήλιος στο αυτοκίνητό μας

Μπορεί η μεγάλη ηλιοφάνεια να μας φτιάχνει τη διάθεση και να είναι ωραία, ειδικά όταν κάνουμε διακοπές, ωστόσο ο ήλιος είναι αρκετά βλαβερός για το αυτοκίνητό μας.