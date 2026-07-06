Οι συνέπειες που έχει ο ήλιος στο αυτοκίνητό μας
NEWSAUTO.GR

Οι συνέπειες που έχει ο ήλιος στο αυτοκίνητό μας

Αν έχουμε το αυτοκίνητο μόνιμα σταθμευμένο κάτω από τον ήλιο, θα προκληθούν πρόωρες φθορές, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό, αλλά και στη μπαταρία του.

Οι συνέπειες που έχει ο ήλιος στο αυτοκίνητό μας
UPD:
Μπορεί η μεγάλη ηλιοφάνεια να μας φτιάχνει τη διάθεση και να είναι ωραία, ειδικά όταν κάνουμε διακοπές, ωστόσο ο ήλιος είναι αρκετά βλαβερός για το αυτοκίνητό μας.

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UPD:
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